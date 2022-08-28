Муж Русланы Писанки посвятил своей умершей жене трогательное послание. Уже прошло 40 дней со смерти актрисы, и Игорь Исаков спутник по жизни заявил, что должен ее отпустить.

Мужчина опубликовал трогательный снимок и подпись к нему в Facebook.

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— 40 дней без тебя. Должен отпустить — до свидания, “мой ветерок”. Спасибо друзьям, что поддержали меня. Спасибо судьбе за нее. Пожалуй я самый счастливый человек в мире, потому что вселенная подарила мне ее.. но жизнь прекрасна… и продолжается.., — заявил Игорь.

На фото пара красуется в самолете — это можно заметить по иллюминаторам.

Напомним, что о смерти Русланы Писанки стало известно 19 июля — как оказалось причиной этого стал рак, из-за которого иммунитет актрисы не выдержал. Звезда с начала войны уехала лечиться в Германию, но тогда выяснилось, что было уже слишком поздно.

Церемония прощания состоялась в двух местах — в Германии и в Киеве. В столице Украины с Русланой прощались 21 августа — звезду похоронили на Байковом кладбище. Попрощаться с Писанкой пришли и ее коллеги — к примеру, Ольга Сумская, которая была близкой подругой Русланы. Но даже Ольга не знала о недуге актрисы.