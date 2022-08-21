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Персони

У Києві прощаються з Русланою Писанкою

21 Серпня 2022, 11:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Руслана Писанка

У Києві відбувається прощання з акторкою та телеведучою Русланою Писанкою. Проводять в останню путь артистку та її маму Діну Василівну у Спасо-Преображенському соборі.

О 9.00 розпочалася Божественна літургія. Близько 11.00 – чин похорону.

Прах Писанки привіз із Німеччини її чоловік Ігор Ісаков. Поховають акторку на Байковому цвинтарі.

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Раніше Ісаков говорив, що Руслана дуже любила Спасо-Преображенський собор.

Нагадаємо, вранці 19 липня стало відомо, що Руслана Писанка померла. З початком повномасштабної війни вона поїхала лікуватися до Німеччини від агресивної форми раку. Проте було пізно, і лікарі нічого не змогли зробити.

Акторці було 56 років.

2 серпня з Русланою Писанкою попрощалися у Німеччині в місті Кайзерслаутерн біля церкви місцевого цвинтаря.

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