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Мурашки по шкірі: Оля Полякова переспівала пісню шансоньє Кемеровського

1 Грудня 2021, 10:49
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Оля Полякова

Українська співачка Оля Полякова гарно переспівала пісню Подаруй мені квіти Євгена Кемеровського. Своїм виконанням культової музики вона поділилася в Instagram.

– Вінчальна! Живий струнний квартет, бенд та Дмитро Саратський за роялем! На благодійному вечорі фонду Таблеточки! Як вам таке виконання? Пісня Євгена Кемеровського! – підписала публікацію Оля.

На сцені співачка виступала у вечірній сукні чорного кольору з розрізом до стегна. Свій образ вона доповнила розпущеним волоссям та масивними сережками. Після виступу глядачі підтримали Олю оваціями.

Фанати Полякової у мережі також відреагували на кавер співачки:

  • Я завжди знала, що Оля може все!
  • Олю, до мурашок просто! Ну, як же не вистачає у Вашому репертуарі таких гарних пісень!
  • Дивовижна людина. Закохуюсь у Вашу особистість все більше і більше!
  • Як же Ви, Оля, шикарно співаєте!

Також талант оцінила українська гімнастка Лілія Подкопаєва.

– Олю, це дивовижно, — скромно оцінила пісню спортсменка.

Наприкінці листопада Полякова також поділилася сімейними кадрами з відпочинку, на яких зображена вся її родина. Співачка рідко викладає в мережу знімки зі своїм чоловіком, бізнесменом Вадимом. У Instagram Оля опублікувала серію знімків, на яких знята разом із доньками — 16-річною Марією, 10-річною Алісою та чоловіком.

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