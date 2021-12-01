Украинская певица Оля Полякова красиво перепела песню Подари мне цветы Евгения Кемеровского. Своим исполнением культовой музыки она поделилась в Instagram.

— Венчальная! Живой струнный квартет, бенд и Дмитрий Саратский за роялем! На благотворительном вечере фонда Таблеточки! Как вам такое исполнение? Песня Евгения Кемеровского! — подписала публикацию Оля.

На сцене певица выступала в вечернем платье черного цвета с разрезом до бедра. Свой образ она дополнила распущенными волосами и массивными серьгами. После выступления зрители поддержали Олю бурными овациями.

Фанаты Поляковой в сети также отреагировали на кавер певицы:

Я всегда знала что Оля может все!

Оля, до мурашек просто! Ну как же не хватает в Вашем репертуаре таких красивых песен!

Удивительный человек. Влюбляюсь в Вашу личность все больше и больше!

Как же Вы, Оля, шикарно поете!!!

Также талант оценила украинская гимнастка Лилия Подкопаева.

— Оля, это потрясающе, — скромно оценила песню спортсменка.

В конце ноября Полякова также поделилась семейными кадрами с отдыха, на которых запечатлена вся ее семья. Певица редко выкладывает в сеть снимки со своим мужем, бизнесменом Вадимом. В Instagram Оля опубликовала серию снимков, на которых запечатлена вместе с дочками — 16-летней Марией, 10-летней Алисой и супругом.