Співачка Злата Огнєвіч розповіла, хто із кримських друзів написав їй і який відсоток громадян півострова підтримують Україну.

Артистка каже, родичів у неї там немає, оскільки її батьки туди просто переїхали, коли вона була маленькою. За п’ять місяців російсько-української війни їй написала лише подруга дитинства.

– На другий місяць мені написала подруга, спитала як я і що в нас. Напевно, новин не читала, але окей. Я написала – Мрію, щоб РФ здохла. Слава Україні! Вона відповіла – Героям Слава! І все, діалог на цьому закінчився, – розповіла Огнєвіч.

Більше як за два місяці війни написала Златі й однокласниця. Тоді артистка була в Америці.

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– Написала – Я бачу ти тут в Америці, я тут поряд живу. Давай покатаємось на човні, я куплю манго. Я просто читаю це… Там не було, як я чи що. Кажу їй – Може ти не знаєш, але в нашій країні війна, у мене немає настрою кататися на човні і їсти манго, – згадує Злата.

Каже, їй хочеться вірити в краще, тому думає, що близько 40% кримчан підтримують Україну і те, що вони повернуться до нашого складу.

– Це дуже болюче та складне запитання. Підривом Кримського мосту ми цього не вирішимо, але я за. За, щоб усе підірвати і Кремль раз і назавжди. Просто підрив Кримського мосту не вирішить усіх проблем. Війна – не лише бомби, ракети, обстріли, це також дипломатична робота та стіл переговорів… Для мене Крим – Україна, я хочу, щоб це запитання вирішилося. Крим процвітатиме з Україною, – наголосила виконавиця.

Раніше Злата Огневич зізналася, що народилася не в РФ, як багато хто думає. Артистка з’явилася на світ в Україні у місті Кривий Ріг.