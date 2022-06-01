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Персони

Зовсім не боляче: Злата Огнєвіч зробила собі загадкове татуювання

1 Червня 2022, 10:35
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Злата Огнєвіч

Українська співачка та головна героїня Холостячки Злата Огнєвіч зробила собі тату. На таке сміливе рішення вона пішла в Одесі.

Про це Злата поділилася з підписникам в Instagram. На коротких відео помітно, що співачка перебуває в тату-студії, де майстер робить перманентний малюнок на її руці.

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Знаменитість розповіла про відчуття під час нанесення тату – вона заявила, що це було медитативно, і зовсім не боляче. Сам малюнок на тілі Злати має сенс.

– Уналоме – це графічне зображення виконання, досягнень, помилок, невизначеності, сумнівів, страхів, щастя, кохання чи смутку. Це спосіб уявити, як людина еволюціонувала та трансформувалася для досягнення внутрішнього спокою, – розповіла Огнєвіч.

Це буддійський символ, який асоціюється із саморозвитком та духовним зростанням людини. Зазвичай він виконується в мінімалістичному стилі. На тату Огнєвіч можна побачити Місяць, а також планету – уналоме вважається одним із найзагадковіших символів.

Раніше Злата розповіла, у яких стосунках зараз із Андрієм Задворним. З початку повномасштабного вторгнення їй зателефонували лише три учасники шоу — Макс Тарапата, Дмитро Шевченко та Олег Плахотнюк. Щодо Задворного, то співачка його частково вибачила за те, що він зробив їй боляче.

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Злата Огнєвіч, Тату
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