Певица Злата Огневич рассказала, кто из крымский друзей написал ей и какой процент граждан полуострова поддерживают Украину.

Артистка говорит, родственников у нее там нет, поскольку ее родители туда просто переехали, когда она была маленькой. За пять месяцев российско-украинской войны ей написала лишь подруга детства.

— На второй месяц мне написала подруга, спросила как я и что у нас. Наверное, новостей не читала, но окей. Я написала — Мечтаю, чтобы РФ сдохла. Слава Украине! Она ответила — Героям Слава! И все, диалог на этом закончился, — рассказала Огневич.

Больше чем через два месяца войны написала Злате и одноклассница. Тогда артистка была в Америке.

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— Написала — Я вижу ты тут в Америке, я тут рядом живу. Давай покатаемся на лодке, я куплю манго. Я просто читаю это… Там не было, как я или что. Говорю ей — Может ты не знаешь, но в нашей стране война, у меня нет настроения кататься на лодке и есть манго, — вспоминает Злата.

Говорит, ей хочется верить в лучшее, поэтому думает, что около 40% крымчан поддерживают Украину и то, что они вернутся в наш состав.

— Это очень болезненный и сложный вопрос. Подрывом Крымского моста мы это не решим, но я за. За, чтобы все подорвать и Кремль раз и навсегда. Просто подрыв Крымского моста не решит всех проблем. Война это не только бомбы, ракеты, обстрелы, это также дипломатическая работа и стол переговоров… Для меня Крым — Украина, я хочу, чтобы этот вопрос решился. Крым будет процветать с Украиной, — подчеркнула исполнительница.

Ранее Злата Огневич призналась, что родилась не в РФ, как думали многие. Артистка появилась на свет в Украине в городе Кривой Рог.