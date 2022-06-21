Дмитро Монатик, який зараз перебуває у Берліні в рамках благодійного туру, зізнався, коли з родиною повернеться в Україну.

В інтерв’ю програмі Слава+ артист розповів, що після завершення туру планує приїхати в Україну. Більше того, артист мріє, щоб його сини – Платон і Данило – пішли до школи в Києві.

– Мрію, щоб мої діти пішли в перший клас у Києві. Я дуже переживаю за сирени, вибухи, за їхній психологічний стан. Я переживаю, що під час уроку доведеться бігти в бомбосховище. Тому зараз як батько ще ухвалюю рішення, ще є час. Сам я повернуся в Україну раніше.

За словами Монатика, його дружина Ірина та сини зараз живуть у готелі Варшави. Вони не знімали житло та не оформляли допомогу біженцям, оскільки вірять у швидке повернення додому.

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24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Дмитро Монатик із родиною перебував у Барселоні.

– Ми були у відпустці, дуже плідно попрацювали, 26 лютого мали повертатися, бо в нас була презентація з Роксоланою. Іріша мене розбудила о 5 ранку і сказала: “Діма, Путін напав, війна почалася. У Києві сирени, Харків бомблять”. Ти як дзеркало всередині просто розбиваєшся і стаєш пустим. Ти не віриш в те, що відбувається, – згадує Монатик.