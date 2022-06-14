З початком повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ, багато зірок нашого шоу-бізнесу вирішили залишити країну. Є й ті, хто випадково в цей час опинився за кордоном.

Про можливе вторгнення РФ говорили з початку січня, проте не всі вірили в те, що це станеться насправді, тому більшість селебриті події, які відбувалися 24 лютого, застали зненацька.

Де українські зірки пересиджують війну – в матеріалі.

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Співачка Тіна Кароль із початком повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі, де на дев’ятий день війни вийшла на мітинг. Наразі артистка їздить країнами та виступає на благодійних концертах на підтримку України.

Так, вона була у Литві, Японії, Франції, Німеччині та інших країнах світу.

Виїхала з нашої країни разом із дітьми й виконавиця Джамала до сестри в Стамбул, де залишила синів. Сама артистка їздить Європою з метою збору грошей для ЗСУ.

Так, наприклад, вона була в Польщі, Німеччині, Литві, Грузії, Нідерландах та інших країнах.

В Іспанії до початку повномасштабного вторгнення опинилася співачка Настя Каменських разом із чоловіком, музичним продюсером Потапом.

Артистка також бере участь у благодійних концертах для України в країнах Європи. Разом із чоловіком вони ведуть активну інформаційну війну.

Виїхала за кордон і виконавиця Ольга Полякова до подруги у Францію. Зірка також не стоїть осторонь і веде війну на своєму фронті – виступає на концертах, дає інтерв’ю та публікує інформаційні пости в Instagram.

Через 4,5 тижня повномасштабної війни виїхала телеведуча Маша Єфросиніна. Разом із дітьми вона вирушила до Німеччини.

Артистка збирає гроші на допомогу Україні в рамках своїх благодійних проєктів. Не приховує того, що хоче повернутись додому до Києва, проте чоловік переконав її залишатися поки що за кордоном.

На зйомки до Бельгії поїхала акторка Ксенія Мішина. Зараз вона перебуває із сином у Польщі, куди приїхала зовсім нещодавно. Разом із іншими акторами Мішина допомагає ЗСУ, наприклад – бере участь у благодійному аукціоні.

До Нідерландів із сином та донькою вирушила співачка Слава Камінська. Зірка неодноразово говорила, що якби не війна, то вона не виїхала б з України з власної волі. До того ж у неї діти, чия безпека їй безумовно важлива.

Варто зазначити, що Камінська назвала Нідерланди – “країною деградації”. За кордоном виконавиця не бере участі у благодійних концертах чи мітингах.