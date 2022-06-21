Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Мечтаю, чтобы мои дети пошли в 1-й класс в Киеве: Монатик сказал, когда вернется в Украину

21 июня 2022, 17:51
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Дмитро Монатик
Источник: Monatik

Дмитрий Монатик, который находится в Берлине в рамках благотворительного тура, признался, когда с семьей вернется в Украину.

В интервью программе Слава+ артист рассказал, что после окончания тура планирует приехать в Украину. Более того, артист мечтает, чтобы его сыновья – Платон и Даниил – пошли в школу в Киеве.

– Мечтаю, чтобы мои дети пошли в первый класс в Киеве. Я очень переживаю за сирены, взрывы, за их психологическое состояние. Я переживаю, что во время урока придется бежать в бомбоубежище. Поэтому сейчас как отец еще принимаю решение, еще есть время. Сам я вернусь в Украину раньше.

По словам Монатика, его жена Ирина и сыновья живут в гостинице Варшавы. Они не снимали жилье и не оформляли помощь беженцам, поскольку верят в скорейшее возвращение домой.

Сейчас смотрят

24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение, Дмитрий Монатик с семьей находился в Барселоне.

— Мы были в отпуске, очень плодотворно поработали, 26 февраля должны были возвращаться, потому что у нас была презентация с Роксоланой. Ириша меня разбудила в 5 утра и сказала: “Дима, Путин напал, война началась. В Киеве сирены, Харьков бомбят”. Ты как зеркало внутри просто разбиваешься и становишься пустым. Ты не веришь в происходящее, – вспоминает Монатик.

Читайте также:
Мечтаю, чтобы мои дети пошли в 1-й класс в Киеве: Монатик сказал, когда вернется в УкраинуПолякова во Франции, Каминская — в Нидерландах: где звезды пересиживают войну

Источник
Люкс ФМ
Теги
Дмитрий Монатик
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь