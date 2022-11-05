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Персони

Мрії не судилося здійснитися: Селена Гомес розповіла, чому не зможе мати дітей

5 Листопада 2022, 18:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Мрії не судилося здійснитися: Селена Гомес розповіла, чому не зможе мати дітей
Джерело: Dreamstime

Відома попспівачка Селена Гомес має проблеми зі здоров’ям. Можливо, зірка не зможе мати дітей, навіть за великого бажання.

Відомо, що чотири роки тому у Селени стався психоз – тоді у неї діагностували біполярний розлад. Цей час дівчина погано пам’ятає, адже кілька місяців провела в параної, перебуваючи в лікарні, і для боротьби з хворобами їй доводилося вживати величезну кількість ліків.

– По суті мені довелося пройти детоксикацію від ліків, які я приймала. Мені довелося навчитися запам’ятовувати певні слова. Я забувала, де перебуваю під час розмови, – додала Гомес.

Зірка згадала випадок, коли вона зустрілася з вагітною подругою, після чого довго плакала у машині, адже ліки їй можуть завадити здійснити мрію – стати мамою.

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До хвороби зірка вважала, що вийде заміж до 25 років, але мрія не збулася, що підкосило її моральний дух.

Нещодавно Селена Гомес нарвалася на критику від Брітні Спірс. 40-річна зірка нагадала своїй колезі слова 2016 року, коли юна співачка закликала жінок менше демонструвати своє тіло в Instagram і відкривати своє серце.

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Джерело
PageSix
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