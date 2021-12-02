Селену Гомес прокляли через жарт про алкоголь у TikTok

Американська співачка Селена Гомес відповіла шанувальниці, яка звинуватила її у зловживанні алкоголем.

29-річна Гомес нещодавно поділилася в TikTok відео, на якому вона реагує на доктора Доун Бантел, яка розповідає, як це бути п’яницею з точки зору медицини.

Лікар на відео розповідала, як Центри з контролю та профілактики захворювань визначають надмірне вживання алкоголю у чоловіків та жінок. Для цього чоловіки мають випивати 15 і більше напоїв, а жінки – понад вісім.

Гомес жартома прикусила нігті і прошепотіла: О, коли почула, як Бантел обговорює кількість напоїв на тиждень, яку чоловіки та жінки можуть випивати.

Відео Селена підписала в TikTok: Це жарт.

Користувачка TikTok, схоже, не сприйняла це як жарт.

– Отже, одна з найкращих подруг віддала вам свою нирку, а ви продовжуєте багато пити. Клята Селена, – написала підписниця.

Співачка відповіла, що це просто жарт.

Селені Гомес через вовчак довелося робити пересадку нирки у 2017 році. Орган артистці подарувала її найкраща подруга.