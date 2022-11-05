Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Мечте не суждено сбыться: Селена Гомес рассказала, почему не сможет иметь детей

5 ноября 2022, 18:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Мечте не суждено сбыться: Селена Гомес рассказала, почему не сможет иметь детей
Источник: Dreamstime

Известная поп-певица Селена Гомес имеет проблемы со здоровьем. Возможно, звезда не сможет иметь детей, даже при большом желании.

Четыре года назад у Селены случился психоз — тогда у нее диагностировали биполярное расстройство. Это время девушка плохо помнит, ведь несколько месяцев провела в паранойе, находясь в больнице, и для борьбы с болезнями ей приходилось принимать огромное количество лекарств.

— По сути, мне пришлось пройти детоксикацию от лекарств, которые я принимала. Мне пришлось научиться запоминать определенные слова. Я забывала, где нахожусь во время разговора, — добавила Гомес.

Звезда вспомнила случай, когда она встретилась с беременной подругой, после чего долго плакала в машине, ведь лекарства ей могут помешать исполнить мечту — стать мамой.

Сейчас смотрят

До болезни звезда считала, что выйдет замуж до 25 лет, но мечта не сбылась, что подкосило ее моральный дух.

Совсем недавно Селена Гомес нарвалась на критику от Бритни Спирс. 40-летняя звезда напомнила своей коллеге слова 2016 года, когда юная певица призвала женщин меньше демонстрировать свое тело в Instagram и открывать свое сердце.

Читайте также:
Мечте не суждено сбыться: Селена Гомес рассказала, почему не сможет иметь детейСелену Гомес прокляли из-за шутки об алкоголе в TikTok

Источник
PageSix
Теги
Селена Гомес
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь