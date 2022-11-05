Известная поп-певица Селена Гомес имеет проблемы со здоровьем. Возможно, звезда не сможет иметь детей, даже при большом желании.

Четыре года назад у Селены случился психоз — тогда у нее диагностировали биполярное расстройство. Это время девушка плохо помнит, ведь несколько месяцев провела в паранойе, находясь в больнице, и для борьбы с болезнями ей приходилось принимать огромное количество лекарств.

— По сути, мне пришлось пройти детоксикацию от лекарств, которые я принимала. Мне пришлось научиться запоминать определенные слова. Я забывала, где нахожусь во время разговора, — добавила Гомес.

Звезда вспомнила случай, когда она встретилась с беременной подругой, после чего долго плакала в машине, ведь лекарства ей могут помешать исполнить мечту — стать мамой.

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До болезни звезда считала, что выйдет замуж до 25 лет, но мечта не сбылась, что подкосило ее моральный дух.

Совсем недавно Селена Гомес нарвалась на критику от Бритни Спирс. 40-летняя звезда напомнила своей коллеге слова 2016 года, когда юная певица призвала женщин меньше демонстрировать свое тело в Instagram и открывать свое сердце.