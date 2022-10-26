Бритни Спирс обиделась на свою коллегу Селену Гомес за слова шестилетней давности. 40-летняя поп-певица высказала свое мнение в Instagram, а затем удалила публикацию в своей манере.

Так, Бритни отреагировала на заявления Гомес на церемонии American Music Awards 2016, — певица призвала женщин меньше демонстрировать свое тело в Instagram, и открывать свое сердце.

— Разве вам не нравится нервозность женщин, которые твердо стоят на пути к наградам и говорят о своих убеждениях о том, что они не показывают свое тело в Instagram?! Именно эти женщины снимают видео за $4 млн о том, как сосать и облизывать домашнее мороженое, – гневно написала Бритни.

Речь идет о клипе Гомес с Blackpink под названием Ice Cream.

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Спирс добавила, что женщины сами должны решать, как они хотят выставлять напоказ свое красивое тело.

Напомним, что совсем недавно Бритни удалила свой Instagram из-за родителей. Артистка вспомнила обо всех ужасных случаях во время опекунства, с которыми ей пришлось столкнуться. Артистка заявила, что 70-летний Джейми и 67-летняя Линн обращались с ней как с чертовой собакой на протяжении 13 лет опекунства.