Зірці Месників Джеремі Реннеру можуть ампутувати ногу після інциденту зі снігоприбиральною машиною. Про це заявила близька до актора людина.

– Джеремі вже переніс дві делікатні операції, і не факт, що він колись знову зможе ходити. Його близькі турбуються, що травма виявилася надто серйозною – він може повністю втратити ногу, – заявив інсайдер.

Нагадаємо, що інцидент трапився 1 січня, коли 52-річний Реннер допоміг відбуксирувати ратрак біля ранчо. Однак його транспорт почав котитися, і він спробував його зупинити, застрибнувши назад у крісло водія. Внаслідок цього транспорт збив актора, і він отримав серйозну травму ноги.

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Сусід наклав джгут на його ногу, і його оперативно доставили до лікарні повітрям.

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За кілька днів після травми Джеремі вийшов на зв’язок. Він оприлюднив селфі з лікарняної палати, де лежить із напіввідкритими очима та дихає через трубку.

Тоді він подякував усім за підтримку, і додав, що поступово йде на виправлення. Втім, про повну реабілітацію зараз говорити зарано, навіть через два тижні після інциденту.