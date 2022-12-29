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З другим народженням мене! Melvin потрапив у ДТП у Києві

29 Грудня 2022, 19:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Melovin

Співак Melovin потрапив у ДТП. У таксі, в якому їхав артист, врізався бус.

Про це виконавець розповів у Twitter, оприлюднивши відповідні фото та відео. Melovin розповів, що їхав купувати подарунки та іграшки на ялинку.

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– З другим народженням мене. Всім брют за мій рахунок. І такі поїздки на таксі бувають. Бусік врізався в нас біля епіка… Болить голова, болить коліно, водієві міцного здоров’я, буває все, добре, що живі, – поділився співак.

Шанувальники висловили йому свої слова підтримки, попросивши берегти себе.

  • Добре, що все добре.
  • Жах. Бережи себе.
  • Будь обережніше.
  • Бажаю тобі здоров’я!
  • До лікаря все таки краще сходити. – Пишуть користувачі мережі.
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Melovin ДТП ДТП у Києві
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