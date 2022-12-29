Співак Melovin потрапив у ДТП. У таксі, в якому їхав артист, врізався бус.

Про це виконавець розповів у Twitter, оприлюднивши відповідні фото та відео. Melovin розповів, що їхав купувати подарунки та іграшки на ялинку.

З другим народженням мене.

Всім брют за мій рахунок ????

І такі поїздки на таксі бувають.

Бусік врізався в нас біля епіку, їхав купляти подарунки та іграшки на ялинку.

Болить голова, болить коліно, водію міцного здоров‘я, буває все, добре що живі. P.S куплю іграшки вже в Одесі pic.twitter.com/IoIgMxZqMs — MELOVIN (@_MELOVIN_) December 28, 2022

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– З другим народженням мене. Всім брют за мій рахунок. І такі поїздки на таксі бувають. Бусік врізався в нас біля епіка… Болить голова, болить коліно, водієві міцного здоров’я, буває все, добре, що живі, – поділився співак.

Шанувальники висловили йому свої слова підтримки, попросивши берегти себе.