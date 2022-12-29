Співак Melovin потрапив у ДТП. У таксі, в якому їхав артист, врізався бус.
Про це виконавець розповів у Twitter, оприлюднивши відповідні фото та відео. Melovin розповів, що їхав купувати подарунки та іграшки на ялинку.
З другим народженням мене.
Всім брют за мій рахунок ????
І такі поїздки на таксі бувають.
Бусік врізався в нас біля епіку, їхав купляти подарунки та іграшки на ялинку.
Болить голова, болить коліно, водію міцного здоров‘я, буває все, добре що живі.
P.S куплю іграшки вже в Одесі pic.twitter.com/IoIgMxZqMs
— MELOVIN (@_MELOVIN_) December 28, 2022
– З другим народженням мене. Всім брют за мій рахунок. І такі поїздки на таксі бувають. Бусік врізався в нас біля епіка… Болить голова, болить коліно, водієві міцного здоров’я, буває все, добре, що живі, – поділився співак.
Шанувальники висловили йому свої слова підтримки, попросивши берегти себе.
- Добре, що все добре.
- Жах. Бережи себе.
- Будь обережніше.
- Бажаю тобі здоров’я!
- До лікаря все таки краще сходити. – Пишуть користувачі мережі.