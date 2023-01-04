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С полуоткрытыми глазами и дышит через трубку. Джереми Реннер вышел на связь из больницы

4 января 2023, 10:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Джереми Реннер
Источник: Depositphotos

Американский актер Джереми Реннер впервые вышел на связь с поклонниками после несчастного случая, произошедшего с ним. Он обнародовал селфи с больничной палаты.

Звезда фильмов Marvel предстал на снимке с полуоткрытыми глазами. Он дышит через трубку.

— Спасибо всем за теплые слова. Сейчас у меня не сил, чтобы много писать. Но я посылаю любовь всем вам, — написал под фото Реннер.

В комментариях как поклонники, там и коллеги желают актеру скорейшего выздоровления.

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  • Посылаем всю нашу любовь и надеемся на быстрое восстановление.
  • Продолжаю молиться за тебя.
  • Скорейшего выздоровления, дружище.
  • Я так рада, что вы сделали этот пост. Посылаю вам много любви и целительной энергии. Мы тебя любим.
  • Я молюсь, чтобы ты выздоровел, — пишут под фото Реннера.

Напомним, 2 января стало известно, что Джереми Реннер находится в критическом состоянии. С актером произошел трагический случай во время уборки снега. Он получил тупую травму груди и ортопедические травмы.

По словам очевидцев, на Реннера наехала снегоуборочная машина из-за чего он потерял много крови и был доставлен в больницу на вертолете.

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