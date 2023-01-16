Звезде Мстителей Джереми Реннеру могут ампутировать ногу после инцидента со снегоуборочной машиной. Об этом заявил близкий к актеру человек.

— Джереми уже перенес две деликатные операции, и не факт, что он когда-нибудь снова сможет ходить. Его близкие беспокоится, что травма оказалась слишком серьезной — он может полностью потерять ногу, — заявил инсайдер.

Напомним, что инцидент случился 1 января, когда 52-летний Реннер помог отбуксировать ратрак возле ранчо. Однако, его транспорт начал катиться, и он попытался его остановить, запрыгнув обратно в кресло водителя. В результате транспорт сбил актера, и он получил серьезную травму ноги.

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Сосед наложил жгут на его ногу, и его оперативно доставили в больницу по воздуху.

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Спустя несколько дней после травмы Джереми вышел на связь. Он обнародовал селфи с больничной палаты, где лежит с полуоткрытыми глазами и дышит через трубку.

Тогда он поблагодарил всех за поддержку, и добавил, что постепенно идет на поправку. Впрочем, о полной реабилитации сейчас говорить рано, даже спустя две недели после инцидента.