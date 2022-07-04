Джеймс Кемерон розповів про долю серії фільмів Аватар, на продовження якої фанати чекають понад 13 років. Канадський кінорежисер заявив, що п’яту чи шосту частину може зняти вже інша людина.

Про це Джеймс заявив під час бекстейджу журналістам Empire. Він додав, що конкретних планів не має, але згодом готовий передати франшизу в руки іншому режисерові. Все залежить від успіху другої частини, яка має вийти вже 16 грудня 2022 року.

– Фільми серії Аватар самі по собі – всепоглинуща штука. У мене в розробці є ще щось цікаве. Думаю, що згодом, може, після третього чи після четвертого фільму, я захочу передати цю естафету іншим. Можливо, я й сам займуся чимось іншим, – заявив Кемерон.

Режисер додав, що хоче самостійно закінчити цю історію, оскільки всі чотири анонсовані частини позиціюються як цілісний сюжет.

Зараз дивляться

Саме Аватар 4 повинні знімати одночасно з п’ятою частиною – аналогічно зробили з другою та третьою частинами. І хоча вихід 3 серії заплановано на 2024 рік, вже наприкінці цього року глядачі зможуть побачити Аватар 2 – на нього фанати чекали понад 13 років.

У травні в мережу злили тизер Аватар 2, в якому покажуть розвиток подій на Пандорі – головний герой Джейк вирішує життєво важливі питання разом з дітьми, що подорослішали, і крім суші, дії відбуватимуться також в океані. Глядачів також познайомлять із новими мешканцями води, які точно вплинуть на сюжет.