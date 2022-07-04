Джеймс Кэмерон рассказал о судьбе серии фильмов Аватар, продолжения которой фанаты ждут больше 13 лет. Канадский кинорежиссер заявил, что пятую или шестую часть может снять уже другой человек.

Об этом Джеймс заявил во время бекстейджа журналистам Empire. Он добавил, что конкретных планов не имеет, но со временем он готов передать франшизу в руки другому режиссеру. Все зависит от успеха второй части, которая должна выйти уже 16 декабря 2022 года.

— Фильмы серии Аватар сами по себе — всепоглощающая штука. У меня в разработке есть еще кое-что интересное. Думаю, что со временем, — может, после третьего или после четвертого фильма, я захочу передать эту эстафету другим. Может быть, я и сам займусь чем-то другим, — заявил Кэмерон.

Режиссер добавил, что он хочет самостоятельно закончить эту историю, поскольку все четыре анонсированные части позиционируются как цельный сюжет.

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Именно Аватар 4 должны снимать одновременно с пятой частью — аналогично поступили со второй и третей частями. И хотя выход 3 серии запланировано на 2024 году, уже в конце этого года зрители смогут увидеть Аватар 2 — на него фанаты ждали больше 13 лет.

В мае в сети показали трейлер Аватар 2, в котором покажут развитие событий на Пандоре — главный герой Джейк решает жизненно важные вопросы вместе с повзрослевшими детьми, и помимо суши, действия будут происходить также в океане. Зрителей также познакомят с новыми обитателями воды, которые точно повлияют на сюжет.