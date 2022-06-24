Шпигунський бойовик британського режисера Гая Річі Операція Фортуна зняли з прокату через те, що в ньому фігурувала група українських гангстерів.

Стрічка з Джейсоном Стейтемом та Г’ю Грантом, знята в 2020 році, мала з’явитися в прокаті вже цієї весни, проте зникла з розкладу кінотеатрів.

У трейлері до фільму Стейтем грає в ролі шпигуна, який говорить про те, що смертоносна зброя була куплена українським злочинним синдикатом. Крім того, між головним героєм та його подругою зав’язується діалог:

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– Українці? – Я можу проникнути всередину українців. – Сподіваюся, ти спочатку запросиш їх на вечерю.

Наближені до стрічки джерела кажуть, що через повномасштабну війну в Україні, яку розв’язала РФ, режисери вирішили упустити деталь про національну приналежність банди, оскільки це недоречно. У стрічці ця сцена замислювалася як вигадана розвага, а не як політична заява, і проєкт просто збігся з війною.

– Щоб було ясно, у фільмі багато поганих хлопців… Антагоністи приїжджають із усього світу. Але через чутливість до війни, що триває в Україні, було вирішено, що деякі з них більше не повинні ідентифікуватися як українці, – зазначило джерело.

Тепер кіномани матимуть змогу побачити фільм у грудні 2022 року.