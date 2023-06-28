Актриса Ксенія Мішина розповіла про знайомство з футболістом із клубу Манчестер Сіті Кайлом Вокером. Історією артистка поділилася з шанувальниками в Instagram.

– Це сталося в парку атракціонів, де Платон захотів морозиво. Ми стали в чергу, і за нами став цей красень-футболіст. І тут я зрозуміла, що в мене бракує коштів для купівлі солодощів. Я сказала синові стояти, а сама пішла поповнювати. Коли повернулася – черга підійшла вже до футболіста, – почала свою історію актриса.

Мішина заявила, що намагалася пояснити спортсмену своє місце в черзі, але він нічого не зрозумів через ламану англійську.

– Після цього до нього почали підходити люди і робити фото, а потім почалося шоу з морозивом. Це триває 15 хвилин, а ми стоїмо всі на спеці. Я не витримую і зі злісним обличчям підходжу до продавця і футболіста, пояснюючи, що хочу купити морозиво синові. Спортсмен вибачається переді мною, а морозивник каже, що це футболіст Манчестер Сіті. А я кажу йому: І що? А я українська актриса і хочу купити синові морозиво. Може, прискоримо процес? – розповіла Ксенія.

Зірка зізналася, що після цих слів футболіст почав сміятися, як і його охорона, і багато вибачатися. Уже після зустрічі Мішина дізналася, що це Кайл Вокер, правий захисник відомого англійського клубу.

Це не перший казус, який відбувається з акторкою і Платоном – раніше Мішина повела свого сина на вулицю червоних ліхтарів. Це сталося під час знімання у Бельгії.