Актриса Ксения Мишина рассказала о знакомстве с футболистом из клуба Манчестер Сити Кайлом Уокером. Историей артистка поделилась с поклонниками в Instagram.

— Это произошло в парке аттракционов, где Платон захотел мороженое. Мы стали в очередь, и за нами стал этот красавчик-футболист. И тут я поняла, что у меня не хватает средств для покупки сладости. Я сказала сыну стоять, а сама пошла пополнять. Когда вернулась — очередь подошла уже к футболисту, — начала свою историю актриса.

Мишина заявила, что пыталась объяснить спортсмену свое место в очереди, но он ничего не понял из-за ломаного английского.

— После этого к нему начали подходить люди и делать фото, а затем началось шоу с мороженным. Это длится 15 минут, а мы стоим все на жаре. Я не выдерживаю и со злостным лицом подхожу к продавцу и футболисту, объясняя, что хочу купить мороженное сыну. Спортсмен извиняется передо мной, а мороженщик говорит, что это футболист Манчестер Сити. А я говорю ему: И что? А я украинская актриса и хочу купить сыну мороженное. Может, ускорим процесс? — рассказала Ксения.

Звезда призналась, что после этих слов футболист начал смеяться, как и его охрана, и много извиняться. Уже после встречи Мишина узнала, что это Кайл Уокер, правый защитник известного английского клуба.

Это не первый казус, который происходит с актрисой и Платоном — ранее Мишина повела своего сына на улицу красных фонарей. Это произошло во время съемок в Бельгии.