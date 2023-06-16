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Не обіймала понад два роки: Мішина показала зворушливу зустріч зі своєю мамою

16 Червня 2023, 11:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Мішина

Українська актриса Ксенія Мішина показала зворушливу зустріч зі своєю мамою. Артистка не бачилася з нею понад два роки, і возз’єднанням в аеропорту зірка поділилася в Instagram.

Так, у Stories Ксенія показала, як приїхала в аеропорт зі своїм сином Платоном і поспіхом прямують до будівлі.

Мішина

– Ура, нарешті. 2,5 роки я не обіймала свою маму. А мій син – свою бабусю, – коротко підписала зворушливу зустріч із близькими Мішина.

Зірка також показала задоволені обличчя – Ксенія, її мама і Платон посміхаються на камеру в машині. Можна помітити схожі риси обличчя.

Мішина

Мішина також розповіла, чого коштувала їй ця зустріч.

– Учора 12 годин дороги, дві з яких я блукала і пропускала всі повороти. Проїхала пів Туреччини, наплакалася від щастя зустрічі і пів ночі не спала від емоцій, – додала актриса.

І якщо з мамою у Ксенії була довга розлука, то з Платоном зірка не розлучається. Нещодавно Мішина показала, як ховається зі своїм сином від ракетних обстрілів.

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