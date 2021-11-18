Українська співачка Тіна Кароль привітала свого сина Веніаміна з днем народження. 18 листопада хлопчику виповнилося 13 років.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram Тіна показала їхнє спільне фото. Вони позують на тлі школи у Великій Британії, де навчається Веніамін. Очевидно, співачка прилетіла спеціально для того, щоб привітати сина.

У кадрі хлопчик постав у діловому костюмі. Тіна для фото обрала більш зручний одяг – лосини, футболку з надписом My boss is Venn та дублянку. Кароль тримає сина за руку.

– Я вся для тебе. З днем народження, моє щастя, – підписала кадр Тіна.

Нагадаємо, що Тіна народила сина у 2008 році від продюсера Євгена Огіра. Проте чоловік Кароль помер у 2013 році від раку шлунка.

Зараз Веніамін навчається в одній з найпрестижніших шкіл – Repton Preparatory School. Навчальний заклад розташований в селищі Формарк, графстві Дербішир. Тіна Кароль платить за освіту сина близько 1 млн грн за рік.

Крім навчання, Веніамін грає на фортепіано і барабанах, а також захоплюється фехтуванням та регбі.

Нещодавно Тіна Кароль розповіла про сексуальне виховання сина. Зірка зізналася, що не говорить із 13-річним сином на тему стосунків та сексу, оскільки їй складно. Водночас вона просить про це чоловіків із близького оточення.

Також Кароль розповіла про ревнощі сина до інших чоловіків. Іноді він запитує, від кого мама хоче народжувати сестричку. Подібні питання заганяють співачку у глухий кут.