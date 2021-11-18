Украинская певица Тина Кароль поздравила своего сына Вениамина с днем рождения. 18 ноября мальчику исполнилось 13 лет.

В сториз на личной странице в Instagram Тина показала их общее фото. Они позируют на фоне школы в Великобритании, где учится Вениамин. По всей видимости, певица прилетела специально для того, чтобы поздравить сына.

В кадре мальчик появился в деловом костюме. Тина для фото выбрала более удобную одежду – лосины, футболку с надписью My boss is Venn и дубленку. Кароль держит сына за руку.

– Я вся для тебя. С днем рождения, мое счастье, – подписала кадр Тина.

Напомним, что Тина родила сына в 2008 году от продюсера Евгения Огира. Однако муж Кароль умер в 2013 году от рака желудка.

Сейчас Вениамин учится в одной из самых престижных школ – Repton Preparatory School. Учебное заведение расположено в поселке Формарк, графстве Дербишир. Тина Кароль платит за образование сына около 1 млн грн в год.

Кроме обучения, Вениамин играет на фортепиано и барабанах, а также увлекается фехтованием и регби.

Недавно Тина Кароль рассказала о сексуальном воспитании сына. Звезда призналась, что не говорит с 13-летним сыном на темы отношений и секса, поскольку ей сложно. В то же время, она просит об этом мужчин из близкого окружения.

Также Кароль рассказала о ревности сына к другим мужчинам. Иногда он спрашивает, от кого мама хочет рожать сестричку. Подобные вопросы загоняют певицу в тупик.