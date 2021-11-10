Співачка Тіна Кароль випадково розповіла про ім’я майбутньої доньки. Під одного з інтерв’ю зірка не конкретизувала, але тонко натякнула, коли дасть відповіді на запитання.

Тіна всіляко просуває свій новий альбом Подвійний рай у Казахстані, активно співпрацюючи з місцевими радіостанціями та телебаченням.

Під час однієї з розмов знаменитість заявила, що її улюблене жіноче ім’я — це ім’я її майбутньої доньки.

– Воно прийде до мене саме, всьому свій час, – заявила зірка.

Тіна також розповіла трохи подробиць про своє життя Каті Осадчій. Співачка зізналася, що питання від її сина Веніаміна ставлять в глухий кут, і зауважує, що він ревнує свою маму.

– А це від кого ти збираєшся народжувати сестричку? – запитує син Тіни.

Нагадаємо, що чутки про вагітність Кароль з’явилися в мережі досить давно, і досі активно обговорюються. Ще наприкінці літа, 24 серпня, глядачі мали змогу спостерігати за виступом співачки на святковому концерті до Дня Незалежності України, де вона виконала попурі зі своїх пісень: Намалюю, Ніжно, Закрили твої очі, Україна.

Тіна з’явилася на сцені в довгій блискучій сукні, яка приховувала її фігуру. Саме тому у мережі зірку запідозрили у вагітності.

Щоправда, сама співачка не поспішає спростовувати чи підтверджувати припущення фанатів.