У школі їх уже всьому навчили: Тіна Кароль про сексуальне виховання сина

Популярна артистка Тіна Кароль розповіла про статеве виховання свого сина Веніаміна. Юнак навчається у Лондоні, а там освіта відрізняється від української. Зокрема у школі є уроки статевого виховання. Проте Тіна Кароль наголосила, що сама з ним на такі теми не говорить.

Артистка зізналася, що на тему стосунків та сексу із 13-річним сином не розмовляє. Водночас просить про це чоловіків із близького оточення.

Вона наголосила, що деякі теми досить складно їй, як жінці, обговорювати із сином-підлітком.

– Скажу чесно, звертаюся із проханнями до чоловіків, які є у моєму оточенні. Кажу: Поговори з ним на цю тему, будь ласка. Але у школі їх уже всьому навчили. Веня каже: Ми це вже вивчили, – поділилася Тіна Кароль.

Більше того, Веніамін розповів мамі про те, що на уроках статевого виховання учнів також знайомлять із різноманітністю стосунків. Наприклад, що хлопець може закохатися у хлопця, а дівчина у дівчину.

Тіна Кароль також розповіла про ревнощі сина до інших чоловіків із її оточення. Іноді він питає, від кого мама хоче народжувати сестричку. Подібні питання заганяють Кароль у глухий кут.

Тіна Кароль виховує єдиного сина Веніаміна. Його батько, продюсер Євген Огір помер у 2013 році на 33-му році життя після боротьби з онкологічним захворюванням. Тіна Кароль та Огір прожили у шлюбі п’ять років. Веніамін Огір живе та навчається в Лондоні.