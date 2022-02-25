Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето высказался о войне в Украине.

В Instagram-stories исполнитель опубликовал фото, на котором предстал со своими украинскими друзьями.

— Мое сердце разрывается из-за того, что этот конфликт разросся до такой разрушительной степени. Пожалуйста, будьте осторожны и оставайтесь в безопасности, насколько это возможно. Отправляю мысли о вас и ваших близких в это хаотичное и разрушительное время, — написал он под фото.

Джаред Лето отметил, что надеется, что мир восторжествует и, в конечном итоге, будут найдены ненасильственные и адекватные решения.

Ранее о войне в Украине высказалась голливудская актриса Анджелина Джоли. Звезда сказала, что она молится о нашей стране вместе с остальным миром.

Также актриса сказала, что сделает все возможное, чтобы обеспечить защиту и основные права человека — беженцев.

Поддержала Украину и американская певица Шер. На личной странице в Twitter она обнародовала пост и назвала президента России Владимира Путина “деспотом, который хочет вернуть СССР”.

Также раскритиковал действия президента РФ Стивен Кинг за атаку на Украину. Американский автор рассказов заявил в Twitter, что президент РФ просчитался.