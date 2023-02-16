Блогерка Даша Квіткова розповіла про стосунки з ведучим Микитою Добриніним після їхнього несподіваного розриву.

Даша сказала, що отримує багато запитань від підписників на цю тему, а тому вирішила все роз’яснити. Вона зізналася, що разом вони нікуди не виходять, проте Добринін може приїхати в їхній будинок тоді, коли хоче.

– Ми в нормальних, людських, батьківських стосунках. Ми обидва переживаємо за нашого сина, за ситуацію в країні. Ми дзвонимо одне одному, спілкуємося з приводу нашого сина. Микита може приїхати додому, коли хоче, побачити дитину, коли я є. Ми нормально розмовляємо, але нікуди не ходимо разом, – сказала Квіткова.

Ба більше, шанувальники поцікавилися – чи вільне серце Даші зараз або в пошуках.

Зараз дивляться

– Моє серце нікого і нічого не шукає. Моє серце абсолютно нічого не загадує. Зараз я насолоджуюся, приділяю час собі, синові, займаюся своєю роботою і бізнесом, – наголосила блогерка.

Нещодавно стало відомо, що Даша Квіткова та Микита Добринін розійшлися. Першою на розмову про розлучення вийшла Даша, Микита ж її підтримав, тому рішення про припинення стосунків вони ухвалили вдвох.