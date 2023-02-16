Блогер Даша Квиткова рассказала об отношениях с ведущим Никитой Добрыниным после их неожиданного разрыва.

Даша сказала, что получает много вопросов от подписчиков на эту тему, а потому решила все разъяснить. Она призналась, что вместе они никуда не выходят, однако Добрынин может приехать в их дом тогда, когда хочет.

— Мы в нормальных, человеческих, родительских отношениях. Мы оба переживаем за нашего сына, за ситуацию в стране. Мы звоним один одному, общаемся по поводу нашего сына. Никита может приехать домой, когда хочет, увидеть ребенка, когда я есть. Мы нормально разговариваем, но никуда не ходим вместе, — сказала Квиткова.

Более того, любопытные поклонники поинтересовались — свободно ли сердце Даши сейчас или в поисках.

Сейчас смотрят

— Мое сердце никого и ничего не ищет. Мое сердце абсолютно ничего не загадывает. Сейчас я наслаждаюсь, уделяю время себе, сыну, занимаюсь своей работой и бизнесом, — подчеркнула блогер.

Недавно стало известно, что Даша Квиткова и Никита Добрынин расстались. Первой на разговор о расставании вышла Даша, Никита же ее поддержал, поэтому решение разойтись они приняли вдвоем.