Український інді-поп гурт Our Atlantic став фіналістом відбору на Євробачення 2022 року. У конкурсі колектив бере участь із піснею Моя любов.

Біографія Our Atlantic

Гурт розпочав своє існування в 2017 році в Умані. На той час Дмитро Балкан – басист і Віктор Байда – вокаліст познайомилися в музичному коледжі та потоваришували.

Через якийсь час Дмитро написав текст, на який Віктор наклав музику. Так народилася пісня Pillow, з якої і почалася спільна творчість двох друзів.

Перший міні-альбом Pillow з’явився вже в 2018 році. До нього увійшло три англомовні пісні – історії на різні актуальні теми.

Тоді Дмитро та Віктор зрозуміли, що мають перспективи і переїхали до Києва, щоб зібрати гурт. У столиці вони познайомилися з Данилом Сікачинським – менеджером-продюсером гурту та Володимиром Міндюком – саундпродюсером та звукорежисером Our Atlantic.

На той час до них приєдналися Олексій Биков – ударні та Сергій Лисов – гітарист. Усі разом у 2020 році вони презентували платівку Час розваг, з якої розпочали свою творчість українською мовою.

Згодом гурт був номінований на музичну премію Yuna 2021 у категорії Відкриття року.

У 2022 році Our Atlantic вирішили випробувати свої сили та подали заявку на участь у відборі на Євробачення від України. Хлопці пройшли в фінал із піснею Моя любов, у якій поєднали кілька музичних стилів.

Так, 12 лютого колектив боротиметься за право представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі.

Гурт виступає як у камерних залах, так і на фестивальних майданчиках – від сцени Курені до Faine Misto, Zaxidfest, Respublika Fest.

Навесні Our Atlantic планують випустити повноформатний альбом та презентувати декілька відео робіт на його підтримку. Восени планується тур містами України на підтримку альбому.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Our Atlantic розповіли про відбір на Євробачення та аб’юз. Учасники колективу розповіли, як обирали трек для конкурсу і в кому з інших учасників бачать конкуренцію.