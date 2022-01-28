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Не фольком єдиним: Our Atlantic про відбір на Євробачення та аб’юз

28 Січня 2022, 15:24
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Our Atlantic

Інді-поп гурт Our Atlantic пройшов до фіналу відбору на Євробачення 2022 в Украні. Коллектив запевняє, що на конкурс вони подалися спонтанно. До речі, гурт обрав доволі незвичний трек для відбору – про аб’юз.

– Як проходила підготовка до відбору на Євробачення?

– Будемо чесними – дуже сумбурно. Рішення про те, чи брати участь у Нацвідборі, прийшло спонтанно, і вся наша команда підхопила цю ідею та почала активно працювати. Буквально за кілька днів ми написали текст та аранжування, і ще за короткий час підготували заявку. Зробили все, щоби втиснутися в дедлайни. І, як бачимо за результатами,  це спонтанне рішення було вельми вдалим. Адже ми у фіналі!

Our Atlantic

– Як обирали чи писали трек для відбору? Чи зверталися до когось по допомогу?

– На момент виникнення ідеї піти на Нацвідбір ми мали заготовки пісні. І порадившись з командою, дійшли висновку, що вона може підійти для конкурсу. А допрацювавши композицію, ми зрозуміли, що вона має дуже актуальну тему та класне, хітове звучання, яке вписується в рамки Євробачення.

– Одна з учасниць, яка не потрапила на відбір, звинуватила оргкомітет і в корупції, і упередженості, як ви ставитися до таких звинувачень?

– А що за Нацвідбір без скандалів? І більшість через це його і дивиться, бо у нас завжди щось стається. А інші цим користуються, і намагаються похайпувати через Євробачення. Всі це розуміють. І ми, і глядачі. Тому на скандали, які намагаються роздмухати заради чорного піару, ми не звертаємо особливої уваги. Думаємо, як і оргкомітет.

– У кому з інших учасників бачите головного конкурента?

– У кожному фіналісті, і водночас – ні в кому з інших семи учасників. Ми працюємо зовсім в іншій стилістиці на відміну від решти учасників. Тому в нашій ніші у нас немає конкурентів. Ми не намагаємося завоювати аудиторію Аліни Паш чи Велбоя, наприклад. Але ми хочемо показати альтернативний варіант української музики. Адже погодьтесь, не фольком єдиним в українській культурі.

Our Atlantic

– Євробачення любить пісні з меседжем та місією, що є такого у вашому треку?

– Наша пісня про аб’юз. Бо ми намагаємось своєю творчістю говорити на актуальні теми, а не про щось абстрактне. А аб’юз небезпечний як в Україні, так і в будь-якій країні світу. Але, як бачимо, в Україні цьому питанню не надають великого значення. Тож ми вирішили підсвітити цю тему для суспільства, нехай і за допомогою нацвідбору. Тобто, ми переконані, що тематика пісні знайде відгук у кожного. І кожен (за бажання, звісно) зможе подумати на цю тему, проаналізувати, як це зачепило його особисто і як цього можна уникнути.

Що відомо про Our Atlantic

Гурт Our Atlantic з’явився на світ у 2017 році в Умані. Колектив створили Віктор Байда (вокал, клавішні, автор музики) та Дмитро Бакал (бас, автор текстів), пізніше до них приєдналися Сергій Лисов (гітара) та Олексій Биков (ударні).

Our Atlantic

Хлопці кажуть, що їхній стиль – це інді-поп з домішками диско, фанку та соулу, натхненний українським вусатим фанком 70-80-х років.

Колектив уже встиг презентувати два ЕР: Pillow (2018) та Час Розваг (2020). Навесні 2022 року гурт планує презентувати повноформатний альбом.

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