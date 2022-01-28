Інді-поп гурт Our Atlantic пройшов до фіналу відбору на Євробачення 2022 в Украні. Коллектив запевняє, що на конкурс вони подалися спонтанно. До речі, гурт обрав доволі незвичний трек для відбору – про аб’юз.

– Як проходила підготовка до відбору на Євробачення?

– Будемо чесними – дуже сумбурно. Рішення про те, чи брати участь у Нацвідборі, прийшло спонтанно, і вся наша команда підхопила цю ідею та почала активно працювати. Буквально за кілька днів ми написали текст та аранжування, і ще за короткий час підготували заявку. Зробили все, щоби втиснутися в дедлайни. І, як бачимо за результатами, це спонтанне рішення було вельми вдалим. Адже ми у фіналі!

– Як обирали чи писали трек для відбору? Чи зверталися до когось по допомогу?

– На момент виникнення ідеї піти на Нацвідбір ми мали заготовки пісні. І порадившись з командою, дійшли висновку, що вона може підійти для конкурсу. А допрацювавши композицію, ми зрозуміли, що вона має дуже актуальну тему та класне, хітове звучання, яке вписується в рамки Євробачення.

– Одна з учасниць, яка не потрапила на відбір, звинуватила оргкомітет і в корупції, і упередженості, як ви ставитися до таких звинувачень?

– А що за Нацвідбір без скандалів? І більшість через це його і дивиться, бо у нас завжди щось стається. А інші цим користуються, і намагаються похайпувати через Євробачення. Всі це розуміють. І ми, і глядачі. Тому на скандали, які намагаються роздмухати заради чорного піару, ми не звертаємо особливої уваги. Думаємо, як і оргкомітет.

– У кому з інших учасників бачите головного конкурента?

– У кожному фіналісті, і водночас – ні в кому з інших семи учасників. Ми працюємо зовсім в іншій стилістиці на відміну від решти учасників. Тому в нашій ніші у нас немає конкурентів. Ми не намагаємося завоювати аудиторію Аліни Паш чи Велбоя, наприклад. Але ми хочемо показати альтернативний варіант української музики. Адже погодьтесь, не фольком єдиним в українській культурі.

– Євробачення любить пісні з меседжем та місією, що є такого у вашому треку?

– Наша пісня про аб’юз. Бо ми намагаємось своєю творчістю говорити на актуальні теми, а не про щось абстрактне. А аб’юз небезпечний як в Україні, так і в будь-якій країні світу. Але, як бачимо, в Україні цьому питанню не надають великого значення. Тож ми вирішили підсвітити цю тему для суспільства, нехай і за допомогою нацвідбору. Тобто, ми переконані, що тематика пісні знайде відгук у кожного. І кожен (за бажання, звісно) зможе подумати на цю тему, проаналізувати, як це зачепило його особисто і як цього можна уникнути.

Що відомо про Our Atlantic

Гурт Our Atlantic з’явився на світ у 2017 році в Умані. Колектив створили Віктор Байда (вокал, клавішні, автор музики) та Дмитро Бакал (бас, автор текстів), пізніше до них приєдналися Сергій Лисов (гітара) та Олексій Биков (ударні).

Хлопці кажуть, що їхній стиль – це інді-поп з домішками диско, фанку та соулу, натхненний українським вусатим фанком 70-80-х років.

Колектив уже встиг презентувати два ЕР: Pillow (2018) та Час Розваг (2020). Навесні 2022 року гурт планує презентувати повноформатний альбом.