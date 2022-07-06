Співачка Ані Лорак, яка продовжує мовчати про війну в Україні, зіткнулася із проблемами у бізнесі. Як виявилося, Росія вирішила поставити на місце зірку, яка відмовилася від своєї країни та перейшла на бік убивць.

Йдеться про компанію з організації виступів Ані Лорак Продакшн – за заявами російських ЗМІ співачка не платила податки за діяльність у 2021 році. Влада РФ вже планує знищити справу зірки – 20 червня було винесено відповідне рішення.

Юрист Михайло Алексєєв, який займається цією справою, заявив, що бізнес співачки близький до закриття.

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– Через три місяці організація має бути ліквідована, – заявив Михайло.

Сама Лорак поки що не коментує свій провал у світі бізнесу. Ця ситуація вкотре показала, чому не варто мати справу із країною, яка вбиває мирних жителів.

Справи у зірки йдуть невдало не лише в організації роботи компанії – на початку липня Ані Лорак помітили на концерті у Вірменії. Її зовнішній вигляд привернув увагу користувачів мережі – на сцені співачка виглядала такою, що поповніла, а її вбрання оперативно розкритикували навіть фанати.

Нагадаємо, що Лорак мовчить про війну в Україні та вже довгий час не виходить на зв’язок із шанувальниками. Схоже, її рішення виступати у Росії сподобалося далеко не всім її фанатам.