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Москва слезам не верит: в России закрывают бизнес Ани Лорак

6 июля 2022, 17:57
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ані Лорак

Певица Ани Лорак, которая продолжает молчать о войне в Украине, столкнулась с проблемами в бизнесе. Как оказалось, Россия решила поставить на место звезду, которая отказалась от своей страны и перешла на сторону убийц.

Речь идет о компании по организации выступлений Ани Лорак Продакшн — по заявлениям российских СМИ, певица не стала платить налоги за деятельность в 2021 году. Власти РФ уже планируют упразднить дело звезды — 20 июня было вынесено соответствующее решение.

Юрист Михаил Алексеев, который занимается этим делом заявил, что бизенс певицы близок к закрытию.

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— Через три месяца организация должна быть ликвидирована, — заявил Михаил.

Сама Лорак пока не комментирует свой провал в мире бизнеса. Эта ситуация в очередной раз показала, почему не стоит иметь дело со страной, которая убивает мирных жителей. 

Дела у звезды идут неудачно не только в организации работы компании — в начале июля Ани Лорак заметили на концерте в Армении. Ее внешний вид привлек внимание пользователей сети — на сцене певица выглядела пополневшей, а ее наряд оперативно раскритиковали даже фанаты.

Напомним, что Лорак молчит о войне в Украине, и уже долгое время не выходит на связь с поклонниками. Похоже, ее решение выступать в России понравилось далеко не всем ее фанатам.

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