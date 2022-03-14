Російський репер Моргенштерн презентував новий кліп під назвою 12, в який вставив голос одеситки, що ховається у бомбосховищі. Таким чином, музикант закликав припинити війну.

Так, у новому ролику Алішер співає про санкції, які вже вплинули на жителів РФ. У рядках його пісні можна почути, що карати стали вдвічі дорожчими, а також про те, що політики відправляють росіян на бійню. Останнє – явне посилання на війну в Україні, яку розпочала Росія 24 лютого.

Початок кліпу починається зі звернення Дмитра Гордона до російських солдатів, а закінчується зверненням жінки, яка намагається врятувати своє життя.

– Синочок, прям у нас вранці дах мало не знесло. Ми думали кудись тікати, а потім повернулися. Мовчки сидимо, у погребі бомбосховище собі зробили. Так що не хвилюйся, котик, – рядки розмови одеситки наприкінці кліпу.

Нагадаємо, що Моргенштерн остаточно залишив Росію та переїхав до Дубая. З початку війни в Україні він виступав за мир та припинення цього жаху, але жодного разу не заявив, що війну розв’язав Путін.

Проте його колега Face не боїться сказати всю правду на багатомільйонну аудиторію. У своєму Instagram він звинувачує Кремль у війні в Україні та заявив, що не може повірити у те, що відбувається.