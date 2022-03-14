Российский рэпер Моргенштерн презентовал новый клип под названием 12, в который вставил голос одесситки, прячущейся в бомбоубежище. Таким образом музыкант призвал прекратить войну.

В новом ролике Алишер поет о санкциях, которые уже оказали влияние на жителей РФ. В строчках его песни можно услышать, что караты стали в два раза дороже, а также о том, что политики отправляют россиян на бойню. Последнее — явная отсылка к войне в Украине, которую начала Россия 24 февраля.

Клип начинается с обращения Дмитрия Гордона к российским солдатам, а заканчивается обращением женщины, которая пытается спасти свою жизнь.

— Сынулечка, прям у нас утром крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то бежать, а потом вернулись назад. Молча сидим, в погребе бомбоубежище себе приготовили. Так что не волнуйся, котик, — строчки разговора одесситки в конце клипа.

Напомним, что Моргенштерн окончательно покинул Россию и переехал в Дубаи. С начала войны в Украине он выступал за мир и прекращение этого ужаса, но ни разу не заявил, что войну развязал Путин.

Однако его коллега Face не боится сказать всю правду на многомиллионную аудиторию. В своем Instagram он винит Кремль в войне в Украине, и заявил, что не может поверить в происходящее.