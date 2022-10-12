Український мультиатрист Дмитро Монатик зі сльозами на очах розповів про розлуку зі своєю родиною. Танцюрист і співак вважає, що бути одним цілим зі своєю родиною на відстані дуже важко, особливо в умовах війни.

В інтерв’ю Маші Єфросиніній артист відверто поділився своїми переживаннями щодо розлуки зі своєю коханою та дітьми.

– Проблеми, радість, щастя, біль – усе це переживаємо разом. Це фізична розлука, але не моральна. Ми постійно на зв’язку. Війна – страшна штука, – зі сльозами розповів Дмитро.

Артист також заявив, як поставилися його діти до розлуки.

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– Вони всі чітко розуміли і готові до довгих розлук. Вони знають, що таке війна, як і те, що Росія знищує наші міста і вбиває наших людей. Щоразу, коли ми не разом – це дуже складно, – зізнався Монатик.

Співак заспокоює своїх дітей і каже, що їхній родині ще дуже пощастило – багатьох дітей чи батьків просто не стало.

– Мені складно, що я не переживаю їхнього шкільного періоду. Вони вже пішли до школи, і з мене спала напруга – ми довго думали, куди віддати. Хочеться, щоб вони були вихованими, навченими. Вироблений трудоголізм у батька можливий лише завдяки мотивації та бажанню забезпечити своїх дітей у майбутньому, – розповів Дмитро про своїх дітей.

Раніше Монатик розповів, чому не пішов на фронт. Артист зазначив, що ніколи не був військовим, оскільки до цього треба бути морально готовим. На тлі війни він робить те, що може найкраще – збирати концерти та запалювати серця людей.