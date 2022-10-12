Украинский мультиатрист Дмитрий Монатик со слезами на глазах рассказал о разлуке со своей семьей. Танцор и певец считает, что быть одним целым со своей семьей на расстоянии крайне трудно, особенно в условиях войны.

В интервью Маше Ефросининой артист откровенно поделился своими переживаниями касательно разлуки со своей возлюбленной и детьми.

— Проблемы, радость, щастье, боль — все это переживаем вместе. Это физическая разлука, но не моральная. Мы все время на связи. Война — страшная штука, — со слезами рассказал Дмитрий.

Артист также заявил, как отнеслись его дети к разлуке.

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— Они все четко понимали и готовы к долгим разлукам. Они знают что такое война, как и то, что Россия уничтожает наши города и убивает наших людей. Каждый раз, когда мы не вместе — это очень сложно, — признался Монатик.

Певец успокаивает своих детей, и говорит, что их семье еще очень повезло — многих детей или родителей просто не стало.

— Мне сложно, что я не переживаю их школьный период. Они уже пошли в школу, и с меня спало напряжение — мы долго думали, куда отдать. Хочется, чтобы они были воспитанными, обученными. Выработанный трудоголизм у отца возможна только благодаря мотивации и желании обеспечить своих детей в будущем, — рассказал Дмитрий о своих детях.

Ранее Монатик рассказал, почему не пошел на фронт. Артист отметил, что никогда не был военным, поскольку к этому нужно быть морально готовым. На фоне войны он делает то, что может лучше всего — собирать концерты и зажигать сердца людей.