Дружина заслуженого артиста України Дмитра Монатика Ірина опублікувала фото їхнього поцілунку. Однак користувачі мережі подумали, що на знімку з виконавцем – співачка Надя Дорофєєва. Ба більше, артистці теж так здалося.

В Instagram Ірина поділилася архівним знімком із Маямі. На фото вони з Дмитром цілуються.

– Перший поцілунок із США з Монатиком. Незабаром повторимо? Дякую Instagram за архів, – написала вона під публікацією.

На знімку облич хоч і не видно, однак силует Ірини нагадує колегу Дмитра – Надю Дорофєєву. Крім того, чоловік популярної співачки Володимир Дантес теж це зазначив.

– Я подумав, що це Надя Дорофєєва, – написав Дантес.

Більш того, розгубилася і сама Дорофєєва.

– Я на секунду очманіла. Мені здалося, що це я, – написала артистка.

Користувачі мережі підтримали цю хвилю.

Також здалося.

Я теж почала вдивлятися і не могла повірити своїм очам.

Всяке може бути.

Таке враження, ніби це Надя Дорофєєва.

Я подумав, що це Дорофєєва.

Здається, всі подумали, що це Надя. – Пишуть у коментарях Ірини.

– Всяке може бути, – відреагувала на резонанс у мережі Ірина.

Варто зазначити, що родина Монатика тісно спілкується з сім’єю Дорофєєвої.

Раніше ми писали, що Дмитро Монатик випустив кліп на пісню С.О.В.А? у тривимірній комп’ютерній анімації. У відеоролику можна побачити відсилання до творчості артиста.