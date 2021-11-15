Украинский артист Дмитрий Монатик порадовал фанатов трогательным снимком со своей семьей. Певец сумел повторить архивное фото, где он со своей женой и двумя сыновьями позируют в океанариуме.

— С разницей в 2 года… Какая? 19 vs 21?, — подписал снимки Дмитрий на своей Instagram-страницей.

Сейчас семья знаменитости отдыхает в ОАЭ, и они не смогли пройти одного из самых больших океанариумов мира — он расположен в самом крупном торгово-развлекательном центре Ближнего Востока — Дубай Молл. Они уже побывали в этом месте в 2019 году, и сейчас фанаты заметили, как изменились его сыновья — Платон и Даниил. На снимке видно, что держать своих детей супругам не так уж и легко — они заметно выросли за 2 года.

Фанаты моментально отреагировали на сравнение фотографий:

Дима походу кроссовки раз в 3 года покупает!

Дети выросли, родители помолодели!

Первая 19, детки еще маленькие!

Благодаря детям можно вообще понять, что время прошло…

Обе фотки классные! Только ноша стала тяжелей!

Напомним, что в октябре пользователи сети активно обсуждали диван Монатика. Домашний аксессуар поразил всех своей ценой — от €6,5 тыс. Подписчики Дмитрия оценили его игровой вкус, однако больше пришли в восторг от дивана звезды, сравнив его с одуванчиком.