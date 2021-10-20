Заслужений артист України Дмитро Монатик (Monatik) показав, чим займається у вільний від гастролей час. Однак шанувальників більше зацікавив диван зірки.

Дмитро поділився фото, на якому зображений разом зі своїми синами – Данилом і Платоном під час відеоігри. В кадрі вони сидять в окулярах віртуальної реальності на незвичайному жовтому дивані Bubble від Roche Bobois. Ціна на який від €6785.

– Нарешті вдома. Всім привіт від юних геймерів. Наразі проходимо A Juggler’s Tale. Раніше отримав величезне задоволення від It Takes Two! Пройшли її з Данилом! Це шедевр! Настійно рекомендую, – підписав знімок виконавець.

Підписники Дмитра оцінили його ігровий смак, проте більше прийшли в захват від дивана зірки, порівнявши його з кульбабкою.

Ось це диванчик

Дуже красивий диванчик-кульбаба.

Цей диван просто в серце.

Що за диван? Просто космос!

Де можна придбати такий диван?

Чудовий диван! Хто автор цього твору мистецтва?

Напевно цей диван називається Поп-іт.

Нічого собі диван! – Пишуть у коментарях Дмитра.

Відомо, що до того як приїхати додому, Дмитро був у Дубаї, де виступав на дні народженні співачки Світлани Лободи. Крім того, вже в грудні у артиста розпочнеться тур по США. Так, у новорічну ніч Монатик вийде на сцену перед глядачами в Маямі.