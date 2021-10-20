Заслужений артист України Дмитро Монатик (Monatik) показав, чим займається у вільний від гастролей час. Однак шанувальників більше зацікавив диван зірки.
Дмитро поділився фото, на якому зображений разом зі своїми синами – Данилом і Платоном під час відеоігри. В кадрі вони сидять в окулярах віртуальної реальності на незвичайному жовтому дивані Bubble від Roche Bobois. Ціна на який від €6785.
– Нарешті вдома. Всім привіт від юних геймерів. Наразі проходимо A Juggler’s Tale. Раніше отримав величезне задоволення від It Takes Two! Пройшли її з Данилом! Це шедевр! Настійно рекомендую, – підписав знімок виконавець.
Підписники Дмитра оцінили його ігровий смак, проте більше прийшли в захват від дивана зірки, порівнявши його з кульбабкою.
- Ось це диванчик
- Дуже красивий диванчик-кульбаба.
- Цей диван просто в серце.
- Що за диван? Просто космос!
- Де можна придбати такий диван?
- Чудовий диван! Хто автор цього твору мистецтва?
- Напевно цей диван називається Поп-іт.
- Нічого собі диван! – Пишуть у коментарях Дмитра.
Відомо, що до того як приїхати додому, Дмитро був у Дубаї, де виступав на дні народженні співачки Світлани Лободи. Крім того, вже в грудні у артиста розпочнеться тур по США. Так, у новорічну ніч Монатик вийде на сцену перед глядачами в Маямі.