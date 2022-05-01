Українська оперна співачка Людмила Монастирська вийшла на сцену театру Метрополітен-опера, загорнувшись у національний прапор.

Вона замінила росіянку Ганну Нетребко у постановці Турандот і заспівала заголовну партію в опері Джакомо Пуччіні.

Коли Монастирська вийшла на уклін наприкінці вистави, загорнувшись в український прапор, глядачі зустріли цей жест бурхливими оплесками та вигуками Браво.

Liudmyla Monastyrska, the Ukrainian soprano who replaced the Russian superstar Anna Netrebko ⁦@MetOpera⁩ in “Turandot,” wrapped herself in a Ukrainian flag for her curtain call tonight. https://t.co/Ednk0Fq7Uj — Michael Cooper (@coopnytimes) May 1, 2022

Нагадаємо, що Метрополітен-опера розірвав контракт із Ганною Нетребко через її підтримку президента РФ Володимира Путіна.

Це рішення залишиться чинним до повного припинення війни в Україні. За словами гендиректора Метрополітену Пітера Гелба, артисти мають демонструвати підтримку українцям.

Раніше хор та оркестр театру Метрополітен-опера в підтримку нашої держави виконали гімн України.