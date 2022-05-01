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Монастирська замінила Нетребко у Метрополітен-опері і вийшла на сцену, загорнувшись у прапор України

1 Травня 2022, 15:39
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Людмила Монастирська
Джерело: УНІАН

Українська оперна співачка Людмила Монастирська вийшла на сцену театру Метрополітен-опера, загорнувшись у національний прапор.

Вона замінила росіянку Ганну Нетребко у постановці Турандот і заспівала заголовну партію в опері Джакомо Пуччіні.

Коли Монастирська вийшла на уклін наприкінці вистави, загорнувшись в український прапор, глядачі зустріли цей жест бурхливими оплесками та вигуками Браво.

Нагадаємо, що Метрополітен-опера розірвав контракт із Ганною Нетребко через її підтримку президента РФ Володимира Путіна.

Це рішення залишиться чинним до повного припинення війни в Україні. За словами гендиректора Метрополітену Пітера Гелба, артисти мають демонструвати підтримку українцям.

Раніше хор та оркестр театру Метрополітен-опера в підтримку нашої держави виконали гімн України.

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