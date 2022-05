Українська оперна співачка Людмила Монастирська вийшла на сцену театру Метрополітен-опера, загорнувшись у національний прапор.

Вона замінила росіянку Ганну Нетребко у постановці Турандот і заспівала заголовну партію в опері Джакомо Пуччіні.

Коли Монастирська вийшла на уклін наприкінці вистави, загорнувшись в український прапор, глядачі зустріли цей жест бурхливими оплесками та вигуками Браво.

Liudmyla Monastyrska, the Ukrainian soprano who replaced the Russian superstar Anna Netrebko ⁦@MetOpera⁩ in “Turandot,” wrapped herself in a Ukrainian flag for her curtain call tonight. https://t.co/Ednk0Fq7Uj

— Michael Cooper (@coopnytimes) May 1, 2022