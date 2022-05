Украинская оперная певица Людмила Монастырская вышла на сцену театра Метрополитен-опера, завернувшись в национальный флаг.

Она заменила россиянку Анну Нетребко в постановке Турандот и спела заглавную партию в опере Джакомо Пуччини.

Когда Монастырская вышла на поклон в конце спектакля, завернувшись в украинское знамя, зрители встретили этот жест бурными аплодисментами и возгласами Браво.

Liudmyla Monastyrska, the Ukrainian soprano who replaced the Russian superstar Anna Netrebko ⁦@MetOpera⁩ in “Turandot,” wrapped herself in a Ukrainian flag for her curtain call tonight. https://t.co/Ednk0Fq7Uj

— Michael Cooper (@coopnytimes) May 1, 2022