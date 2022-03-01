Хор та оркестр провідного американського театру Метрополітен-опера виконали гімн України. Крім того, вони відмовилися від музикантів, які приїхали з Росії.

Перед початком опери Джузеппе Верді Дон Карлос Метрополітен-опера та зал із глядачами хвилиною мовчання вшанували пам’ять безневинних жертв російської агресії.

Після цього прозвучав гімн України у виконанні хору та оркестру Метрополітен-опери.

Крім того, представник української діаспори в США Андрій Васильєв повідомив, що відтепер Метрополітен-опера не має ні російського диригента Валерія Гергієва, ні співачки Анни Нетребко – Met розірвав із ними контракти.

– Зате є гімн України. Не буває мистецтва поза політикою. Буває мистецтво заради життя та справедливості! – написав Андрій в Facebook.

24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну на території України. Шостий день російські окупанти обстрілюють українські міста та мирних жителів.

Цивілізований світ закликає президента РФ Володимира Путіна зупинити війну, також проти його політики виступають багато всесвітньо відомих людей.

Також зірки закликають росіян, голови яких не просякнуті пропагандою, виходити на мітинги. Так, до росіян звернулася Маша Єфросиніна. Вона закликає їх не боятися та виходити на вулиці, оскільки в Україні через їхню владу страждають мирні жителі.