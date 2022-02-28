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Метрополітен-опера розриває контракти з артистами, які підтримують Путіна

28 Лютого 2022, 09:52
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Метрополітен-опера розриває контракти з артистами, які підтримують Путіна
Джерело: Getty Images

Метрополітен-опера призупинить роботу з артистами та інституціями, які підтримують Володимира Путіна. Це рішення залишиться в силі до повного припинення війни в Україні.

За словами гендиректора Метрополітену Пітера Гелба, вони мають демонструвати підтримку українцям.

– Хоча ми твердо віримо в теплу дружбу та культурний обмін, які вже давно існують між митцями та мистецькими установами Росії та США, ми більше не можемо взаємодіяти з митцями чи установами, які підтримують Путіна чи підтримуються ним, – сказав він.

Ця політика діятиме, допоки “вторгнення та вбивства не будуть зупинені, порядок не буде відновлено і не будуть проведені реституції”.

Раніше Карнегі-хол виключив російського диригента Валерія Гергієва та російського піаніста Дениса Мацуєва з концертів Віденського філармонічного оркестру. Гергієва також можуть позбавити посади головного диригента Мюнхенського філармонічного оркестру та почесного диригента Роттердамського філармонічного оркестру.

Королівський оперний театр у Лондоні скасував літні гастролі артистів Большого театру через війну в Україні.

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Теги
Війна в Україні , Володимир Путін
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