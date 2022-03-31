Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі відвідала госпіталь у Римі, де лікуються українські діти-біженці.

На особистій сторінці в Instagram зірка поділилася фото та зізналася, що молиться за припинення війни в Україні.

– У педіатричній лікарні Bambino Gesu в Римі я зустрілася з дітьми-біженцями, які були евакуйовані з України і зіткнулися з невизначеним майбутнім. Як і багато інших, я молюся за припинення війни. Це єдиний спосіб закінчити страждання, – написала Джолі.

Зірка мала нагоду зустрітися із 10-річним Артемом із Чернівців. Хлопчик перебуває там на лікуванні, тому що у нього діагностували гострий лімфобластний лейкоз. Про це повідомила мати хлопчика у Facebook.

– Анджеліна Джолі – видатна акторка, телеведуча, фотомодель, посол доброї волі ООН, сьогодні навідалася до нас в лікарню Bambino Gesù! Неочікуване, дуже приємне і хвилююче знайомство, – написала вона.

Раніше Анджеліна Джолі публічно закликала зупинити війну в Україні. Вона оприлюднила серію фото та показала, що насправді відбувається на території нашої держави через вторгнення російських військ.