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Молюсь за прекращение войны: Джоли навестила украинских детей-беженцев в Риме

1 апреля 2022, 00:24
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Анджеліна Джолі

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли посетила госпиталь в Риме, где лечатся украинские дети-беженцы.

На личной странице в Instagram звезда поделилась фото и призналась, что молится о прекращении войны в Украине.

– В педиатрической больнице Bambino Gesu в Риме я встретилась с детьми-беженцами, которые были эвакуированы из Украины и столкнулись с неопределенным будущим. Как и многие другие, я молюсь о прекращении войны. Это единственный способ закончить страдания, – написала Джоли.

Анджеліна Джолі

Звезда имела возможность встретиться с 10-летним Артемом из Черновцов. Мальчик находится там на лечении, потому что у него диагностирован острый лимфобластный лейкоз. Об этом сообщила мать мальчика в Facebook.

— Анджелина Джоли – выдающаяся актриса, телеведущая, фотомодель, посол доброй воли ООН, сегодня посетила нас в больнице Bambino Gesù! Неожиданное, очень приятное и волнующее знакомство, — написала она.

Ранее Анджелина Джоли публично призывала остановить войну в Украине. Она обнародовала серию фото и показала, что действительно происходит на территории нашего государства из-за вторжения российских войск.

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Теги
Анджелина Джоли , Війна в Україні
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