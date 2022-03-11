Британська акторка Емілія Кларк висловила підтримку Україні. Вона розповіла про кілька способів, як можна допомогти громадянам нашої країни.

В Instagram Емілія опублікувала серію фото. На першому знімку вона постала зі своїм чотирилапим другом Теддом у футболці з українським прапором.

– Ми з Тедом пишаємось тим, що підтримуємо Україну. Як і неймовірна, красива команда з мого останнього проекту. Ці футболки були найбажанішим подарунком, який я коли-небудь мала честь подарувати. Моє серце розривається разом з багатьма іншими через страждання, болі та горе, які переживають мільйони людей в Україні, – написала Емілія.

Кларк зазначила, що щодня з України приходять шокуючі новини, тому вона вирішила поділитися кількома способами, які підтримають українців.

Акторка наголосила, що якщо хтось хоче приєднатися до них та пожертвувати необхідні кошти, то можна зробити пожертвування на @disastersemergencycommittee.

– Таким чином ви допоможете забезпечити їжею, водою, житлом та медичною допомогою біженців, – розповіла Емілія.

Якщо ви перебуваєте в США, можете звернутися до directrelief.org, які працюють для задоволення медичних потреб Міністерства охорони здоров’я України.

Також акторка пояснила, що футболки з українською символікою створено @charliemackesy для допомоги Україні. Всі отримані кошти надходять благодійній організації @chooselove.

– І нарешті мій неймовірно талановитий і дорогий друг @jasperfry має на продаж кілька приголомшливих фотографій, які він зробив у Києві в 2018 році. Усі отримані кошти підуть чотирьом українським благодійним організаціям. Інформація на його сторінці, – підсумувала Кларк.

16-ту добу в Україні триває війна. 24 лютого Росія напала на нашу країну.

За мир в України виступають усі цивілізовані країни світу і всесвітньо відомі люди. Свою підтримку вже висловили Джаред Лето, Джим Керрі, Шер, Анджеліна Джолі, Міла Куніс, Ештон Кутчер, Девід та Вікторія Бекхеми, Енн Гетевей, Г’ю Джекман, Джоан Роулінг, Мей Маск, Стінг, Пол Маккартні, Джек Ніколсон, Каньє Вест , Мік Джаггер та багато інших.