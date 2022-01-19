Сьогодні, 19 січня, світ сколихнула новина про смерть 37-річного французького актора Гаспара Ульєля. Зірка фільму Ганнібал: Сходження помер після нещасного випадку на гірськолижному курорті.

18 січня 2022 року Гаспар Ульєль зіштовхнувся з іншим лижником на перетині двох синіх трас. Актор отримав черепно-мозкову травму голови, оскільки був без шолома.

За словами директора гірськолижного курорту Савойя, місце, де сталося зіткнення, було безпечним.

Після зіткнення з іншим лижником Гаспара знайшли непритомним і на гелікоптері доставили до шпиталю, де він помер. На момент прибуття рятувальників на місце події Ульєль ні на що не реагував.

Нагадаємо, що акторська кар’єра Гаспара розпочалася після зйомок у стрічці Жінка в білому. Після цього він знімався у таких фільмах, як Сен-Лоран. Стиль — це я, Ганнібал: Сходження, Довгі заручини, Це лише кінець світу та інших. У 2005 та 2017 роках він став лауреатом національної кінопремії Франції Сезар.

У Гаспара Ульєля залишилася кохана – французька модель та співачка Гаеллі П’єтрі, а також 6-річний син.